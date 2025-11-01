Балицкий: из-за обстрела ВСУ в Запорожской области частично пропал свет
Вечером 1 ноября Запорожская область частично обесточилась из-за нового удара по региону со стороны представителей киевского режима, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«В связи с очередной атакой со стороны ВСУ на энергообъекты Запорожской области северная часть региона остается без электроснабжения», — рассказал Балицкий.
На данный момент компетентные специалисты проводят работы, направленные на восстановление подачи энергии в регион.
На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.
