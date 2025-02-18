Балашиха отправит автомобиль и маскировочные сети в зону СВО

В Балашихе продолжается поддержка российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На этот раз помощь будет особенно ценной — на фронт отправится автомобиль повышенной проходимости и маскировочные сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициатором выступила компания «Аркона». Генеральный директор Илья Камнев рассказал, что подобные акции проводятся ежегодно, но в этом году помощь приобрела особый смысл.

«В этом году появилась такая возможность — приобрести автомобиль у женщины, чей муж погиб на СВО», — отметил Камнев.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров также отметил важность оказываемой помощи.

«Автомобиль отправится в отряд «Шторм», где служит наш боец с позывным «Акула». Загрузили в машину маскировочные сети от наших «Сетевых пчелок». Также в преддверии Дня Защитника Отечества передадим ребятам подарки от города и письма от школьников» — сказал Сергей Юров.

Балашиха в очередной раз доказывает свою сплоченность и готовность помогать тем, кто находится на передовой. Эта помощь — не просто материальная поддержка, это жест солидарности и благодарности нашим защитникам.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1 и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.