Фермерству из Серпухова предоставили 2,9 га земли для старта сельхоздеятельности

Министерство имущественных отношений Московской области издало распоряжение о предоставлении земельного участка площадью 2,9 га в аренду без проведения торгов крестьянско-фермерскому хозяйству Кожуков А. Н. Земельный участок находится возле деревни Коптево городского округа Серпухов и имеет вид разрешенного использования «растениеводство». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава КФХ Александр Николаевич рассказал, что хозяйство совсем молодое — зарегистрировано всего три месяца назад. Земельный участок фермер собирается использовать для выращивания чеснока. Правда, начать смогут только через год, а до этого предстоят масштабные работы по расчистке земли от зарослей, сорняков и приведению почвы к посевной.

В ведомстве дополнили, что меры господдержки, доступные сельхозтоваропроизводителям и фермерам региона, представлены на интерактивном портале — здесь можно уточнить сроки отбора заявок по направлениям деятельности, требования к получателям и список необходимых документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.