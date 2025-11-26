Атаман Кузнецов: более 47 тыс казаков приняли участие в СВО

Более 47 тысяч российских казаков стали участниками специальной военной операции — они сражаются за Россию на всех фронтах. Об этом заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов на семинаре в Музее Победы, сообщает РЕН ТВ .

5 тыс. казаков получили госнаграды за проявленный героизм. 12 человек были признаны Героями РФ, пятеро из них — посмертно.

Кузнецов подчеркнул, что казачество объединяет народы России. Оно может быть домом для всех них.

Глава ФАДН России Игорь Баринов добавил, что казаки особенно активно защищают интересы страны с 2014 года. Участие в спецоперации лишь подтвердило их мужество и патриотизм.

Кроме того, казаки активно выступают за здоровый образ жизни. 27 октября в столице прошел первый турнир на Кубок атамана по смешанным единоборствам. За победу в том числе боролись участники СВО, приехавшие на состязания прямо из зоны спецоперации.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.