В Одинцовском округе завершили 60% капремонта Часцовской школы

Капитальный ремонт Часцовской школы в поселке Часцы Одинцовского округа выполнен на 60%. Работы идут по федеральной программе по поручению президента, завершить обновление планируется в августе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Трехэтажное здание 1962 года постройки площадью 2302,3 кв. м проходит полное обновление. Строители ведут монтаж оконных блоков, продолжают кровельные и фасадные работы, прокладывают инженерные сети и выполняют внутреннюю отделку помещений. По данным ведомства, фасад готов на 80%, предчистовая отделка — стяжка, штукатурка и потолки — завершена на 70%, инженерные системы смонтированы на 60%. На объекте задействованы 40 рабочих и две единицы техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.