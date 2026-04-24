Колледж «Подмосковье» провел акцию «Наши семейные книги памяти»

В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» 23 апреля прошла Всероссийская молодежная акция «Наши семейные книги памяти». Студенты представили истории о подвигах своих предков в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Акция объединила студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. Участники подготовили материалы о родственниках, которые внесли вклад в Великую Победу, и представили семейные архивы, документы и воспоминания.

Проект направлен на сохранение исторической памяти и передачу ее молодому поколению. Погружаясь в истории своих семей, студенты смогли глубже осознать значение подвига предков и цену, которой была достигнута Победа.

В колледже отметили, что участие в акции помогло молодежи лучше узнать свои корни и стало важным этапом в формировании гражданской позиции и патриотического сознания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.