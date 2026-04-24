В Чехове продолжают благоустройство парков и строят спортцентр

В Чехове продолжается масштабное благоустройство общественных пространств и развитие спортивной инфраструктуры. В 2026 году начато строительство многофункционального спортцентра, а в парках и на набережных реализуют новые проекты, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Чехов остается одним из культурных центров Подмосковья. Ключевой объект — музей-заповедник «Мелихово», где Антон Чехов создал более 40 произведений. В 2025 году после реставрации открылись главный дом, баня и флигель «Чайка», построены визит-центр и парковка. До 4 июня работает выставочный проект «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа». Продолжается реконструкция ряда объектов. Ежегодно в округе проходит фестиваль «Мелиховская весна», в 2026 году он состоится с 22 по 31 мая.

В городе обновляют общественные пространства. В 2024 году привели в порядок Губернский лес площадью более 50 га. Ранее завершили благоустройство набережной реки Теребенка и бульвара имени Чехова, где высадили вишневый сад и установили арт-объекты. Продолжается обновление Центрального парка, открытие запланировано на ноябрь. В 2027 году благоустроят сквер Ветеранов и бульвары Новый и Рябиновый.

Развивается спортивная инфраструктура. В 2026 году начато проектирование многофункционального спортивного центра на улице Полиграфистов, завершить строительство планируют в 2029 году. В составе комплекса предусмотрены универсальный зал со скалодромом, бассейн, тренажерный зал и учебные помещения. Также в этом году оборудуют «умную» спортивную площадку возле Ледового хоккейного центра-2004.

Жители округа участвуют во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 21 апреля. На выбор предложены бульвары Воинской Славы и «Березовая роща».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.