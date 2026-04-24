Отзывы на храм в сервисах онлайн-карт: хорошо или плохо?

Плохие отзывы на храмы не считаются грехом, но только, если в них отсутствуют оскорбления, а само мнение выражено объективно. Об этом Baza рассказал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Россияне активно ставят оценки храмам в сервисах онлайн-карт. У большинства учреждений они высокие, но иногда бывают и низкие из-за недомолвок со священниками, замечаний, неудобного местоположения, вопросов к архитектуре и расписанию проведения служб.

Кипшидзе отметил, что отзывы в Сети — не проблема, если человек выражает мнение объективно. В РПЦ осознают, что всем россиянам не угодить.

Если в отзыве нет оскорблений, матов, и он является объективным, над ним могут начать работать. При этом в случае грубости и нападков может действует законодательство, отметил священник.

