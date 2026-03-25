Атака БПЛА в Кронштадте повредила дома и 18 автомобилей

В Кронштадте утром 25 марта силы ПВО предотвратили атаку беспилотника. Повреждены жилые дома и около 16–18 автомобилей, пострадавших нет, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Инцидент произошел около 6:00. В результате падения обломков повреждены оконные проемы в нескольких домах, выбиты стекла, пострадали примерно 16–18 машин.

Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов сообщил, что специалисты оценивают объем ущерба. На место прибыли губернатор Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Евгений Разумишкин, где провели городской штаб по ликвидации последствий и пообщались с жителями.

В 50 метрах от места происшествия организовали пункт обогрева с горячим питанием. Жилищное агентство Кронштадтского района ведет регистрацию поврежденных квартир и устраняет последствия.

«Мы понимаем, кто, какие квартиры и что пострадало», — отметил Андрей Кононов.

По словам главы района, все службы работают в штатном режиме, необходимая помощь жителям оказывается.

