Ассоциация ветеранов СВО заработала в Лобне

В Лобне заработало местное отделение ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области. Ассоциация ветеранов СВО Московской области будет содействовать военнослужащим в прохождении реабилитации, оказывать необходимую помощь при трудоустройстве, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава города Анна Кротова встретилась с руководителем ассоциации Александром Бронниковым. Александр — ветеран боевых действий, участник СВО, награжден Орденом Мужества, медалями «За спасение погибавших» и «За боевые отличия».

Также Александр предложил организовать передвижной музей, посвященный специальной военной операции. В настоящее время ведется подбор помещения для ассоциации.

«С Александром остаемся на связи. Наша общая задача, чтобы ветераны СВО и их семьи оперативно получали необходимую помощь и поддержку, а также принимали активное участие в общественной жизни городского округа», — написала в своем телеграм-канале глава муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.