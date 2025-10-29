Ассоциация ветеранов СВО Раменского округа завоевала бронзу в турнире по стрельбе

Представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа заняли третье место в турнире по стрельбе из пневматического оружия памяти Виктора Прокофьева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудник спецназа Виктор Прокофьев — офицер подразделений «Витязь» и «Вымпел», кавалер ордена Мужества, до конца оставшийся верным своему долгу и Отечеству.

Турнир состоялся на базе Центра специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. Участниками мероприятия стали ветераны СВО, получившие спинальные травмы и повреждения конечностей. Раменский муниципальный округ представили участники Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик, Сергей Белка, Александр Девонин и Вадим Юровский. Ветераны показали не только свое техническое мастерство, но и решимость, а также удивительную выносливость. Это еще раз позволило им доказать свои профессиональные навыки на деле.

Победители, в число которых вошли ветераны из Раменского, были награждены медалями и памятными сувенирами. Третье место в соревнованиях по стрельбе завоевали Александр Девонин и Вадим Юровский.

Турнир прошел в рамках масштабного проекта «Братишка». «Видя растущий интерес, мы понимаем важность единства и сплочения. Будем развивать новые форматы», — подчеркнул Герой России, президент Ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“ Сергей Лысюк.

«Совместное участие ветеранов в различных мероприятиях — это не только возможность отдохнуть, но и важный шаг на пути к реабилитации и восстановлению после пережитых испытаний. Вместе мы сильнее, и наша поддержка друг друга помогает нам всем двигаться вперед», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

«Поздравляю наших победителей! Уверен, сила духа и опыт ветеранов СВО помогают им преодолевать любые преграды. Ветераны испокон веков учат нас ценить мир, стойкость и силу духа, вдохновляя на добрые дела и служение обществу», — прокомментировал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.