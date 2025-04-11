Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья заключила договор с «Единой Россией»

В здании правительства Московской области состоялось подписание соглашения о взаимодействии между региональным отделением партии «Единая Россия» и ассоциацией ветеранов специальной военной операции Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В мероприятии приняли участие: секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов, депутат Государственной думы, сопредседатель «Ассоциации ветеранов СВО» Сергей Колунов, вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова, исполнительный директор «Ассоциации ветеранов СВО» Наталья Нестерова, а также заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов.

Документ закрепляет намерение сторон объединить усилия в вопросах поддержки ветеранов СВО — от предоставления социальной и юридической помощи до реализации совместных патриотических и общественных проектов, а также вовлечения бывших участников спецоперации в общественную и политическую жизнь региона.

Целью соглашения является развитие эффективного партнерства в деле реабилитации военнослужащих, помощи в трудоустройстве, поддержки их семей, а также формирования положительного образа героизма защитников страны.

«Вы не просто объединяете ветеранов, вы формируете пространство взаимопомощи, доверия и уважения. Каждый ваш шаг — это вклад в сплоченность нашего общества и поддержку тех, кто прошел через суровые испытания. От лица руководства области хочу подчеркнуть: вы всегда можете рассчитывать на нас. Мы открыты к сотрудничеству и совместному поиску новых форм помощи и участия. Подписание сегодняшнего документа — еще один шаг в сторону системного подхода к поддержке ветеранов СВО. Оно расширяет возможности: от предоставления правовой и социальной помощи до включения ветеранов в патриотические и общественные инициативы», — сказала вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная.

В рамках мероприятия руководители местных отделений узнали о мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий из выступления заместителя министра социального развития Московской области, Евгения Ермилова. Особый интерес вызвала информация о возможности прохождения реабилитации в центре «Ясенки», включая бесплатное обучение ходьбе на протезе и активной коляске, а также бесплатную реабилитацию в сопровождении жены. В ходе обсуждения было задано множество вопросов, и оперативно найдены решения по дальнейшим действиям.

Кроме подписания соглашения, мероприятие включало торжественную церемонию вручения удостоверений представителям территориальных отделений Ассоциации ветеранов СВО. На сегодняшний день организация уже заключила 43 соглашения о взаимодействии с муниципальными властями региона.

«Мы стремимся защитить интересы как самих участников спецоперации, которые возвращаются в мирную жизнь, так и их родных и близких. Для этого, конечно, необходимо сотрудничество. Каждое подписанное соглашение о взаимодействии делает нашу Ассоциацию еще сильнее, крепче, эффективнее», — сказал сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Госдумы Сергей Колунов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.