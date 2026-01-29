Ассоциация ветеранов СВО Московской области отметила год со дня основания

В подмосковном Красногорске ассоциация ветеранов СВО Московской области отпраздновала год со дня основания, также был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с другими организациями, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня организации исполняется один год. Ассоциация ветеранов СВО была создана по идее и по поручению нашего президента (Владимира Путина — ред.), а в Московской области — по поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Задача у нас всегда одна — объединить ребят, которые возвращаются со специальной военной операции, а тем, кто на специальной военной операции, — доставить до них информацию, что их любят и ждут, что здесь готовятся к их приезду», — сказал сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Он добавил, что для ветеранов СВО в Подмосковье налажена работа по оказанию психологической помощи, юридической. Колунов напомнил, что у каждого отделения ассоциации есть свои руководители и кураторы по разным направлениям, например, по таким как спорт или образование.

«Сегодня, 29 января, исполнился ровно год со дня создания нашей ассоциации. Она была создана по поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. За один год мы включили в ассоциацию более 50% ветеранов, которые уже вернулись с СВО. Также мы взаимодействуем с военнослужащими, которые находятся на передовой. Наша задача — объединить ребят, дотянуться до каждого путем горизонтального взаимодействия и оказать ту или иную помощь. Это может быть как адаптация, социализация, трудоустройство, обучение или переобучение да и простая коммуникация, когда человеку трудно», — рассказал председатель ассоциации ветеранов СВО Московской области, кавалер трех орденов Мужества, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Кирилл Лосунчуков.

Он выделил один из примеров — проект «Шахматы для своих», который реализуется вместе с шахматистом Сергеем Карякиным для ветеранов и их семей. Лосунчуков уточнил, что в проект вовлечено уже более 10 муниципалитетов Подмосковья.

Соглашения

Кроме того, в ходе торжества были подписаны соглашения о сотрудничестве ассоциации ветеранов СВО Московской области и администрации Шаховской, с волонтерской организацией «Корги отряд „Маруся и Друзья“», Межрегиональной общественной организацией выпускников Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища «Кремль», физкультурно-спортивным клубом «Труд», благотворительным фондом «Забота» и московской областной общественной спортивно-адаптивной организацией ветеранов боевых действий «Герои Отечества».

Ассоциация также договорилась сотрудничать с региональными физкультурно-спортивными общественными организациями «Федерация морского многоборья в городе Москве» и «Федерация морского многоборья Московской области», ООО «Центр ортопедии и протезирования», ООО «МПК ГОРОД», комплексным центром социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» и др.

