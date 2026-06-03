Проект «Сохраним жизнь» помог сохранить 190 беременностей в Крыму

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Нонна Бахарева подвела итоги работы программы «Сохраним жизнь» в Крыму за год

В Крыму за прошлый год удалось сохранить 190 беременностей благодаря социальному проекту «Сохраним жизнь». Об этом сообщила председатель «Союза женщин России» в Республике Крым Нонна Бахарева, передает «Крым 24» .

Социально значимый проект «Сохраним жизнь» реализовали в регионе в течение прошлого года. Программа направлена на поддержку женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации во время беременности.

По словам председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» в Республике Крым Нонны Бахаревой, за этот период удалось сохранить 190 беременностей.

Проект продолжает работу по оказанию консультативной и социальной помощи женщинам, помогая им принять решение в пользу сохранения беременности.

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