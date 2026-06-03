Экономист заявил о западне на рынке жилья

Льготная ипотека разогнала цены на жилье и сделала рынок зависимым от господдержки. При отмене субсидий возможен шок, при их расширении — новый виток роста цен, сообщает КомсаNews .

Экономист Илья Мосягин — помощник депутата Госдумы и руководитель Центра исследования международной политики и экономики ИМЭС — заявил, что многолетнее субсидирование ипотеки оторвалo цены на жилье от реальных доходов граждан. По его словам, льготные кредиты быстро капитализировались в стоимости квадратного метра и разогнали рынок.

При резкой отмене поддержки цены не рухнут сразу: застройщики не готовы продавать ниже себестоимости. Однако при падении спроса им придется идти на уступки.

«Чтобы вернуть банковское финансирование и оборотные средства, девелоперы будут вынуждены идти на уступки, возвращая цены к более фундаментальным значениям. Но это шоковый сценарий», — предупредил Мосягин.

Расширение льгот, по его оценке, спровоцирует новый скачок цен и усилит дисбаланс. В результате без субсидий семья не может купить жилье по текущей стоимости, а с субсидиями переплачивает, так как поддержка закладывается в цену.

При возможном кризисе сильнее всего пострадают застройщики и частные инвесторы. Банки защищены залогами. Государству придется вмешаться только при угрозе массовых недостроев.

«Дальнейшее развитие рынка требует поиска баланса между поддержкой спроса и сохранением доступности жилья. Чрезмерное стимулирование способно лишь усилить уже существующие диспропорции», — заключил экономист.

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