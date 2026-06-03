Около 15 тыс подростков трудоустроят в Подмосковье летом

Летняя трудовая кампания для школьников стартовала в Московской области. В 2026 году планируется трудоустроить около 15 тыс. подростков, из них 3 тыс. уже нашли работу, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Подросткам предлагают около 13 тыс. вакансий. Школьники могут работать вожатыми, делопроизводителями, ландшафтными рабочими и по другим направлениям.

«Этим летом Подмосковье трудоустроит 15 тысяч подростков — уже сейчас работу нашли около 3 тысяч школьников. Для многих из них это первый официальный доход и первый опыт ответственности за результат. Вожатый, делопроизводитель, ландшафтный рабочий и многие другие — около 13 тысяч вакансий на любой интерес. Важно, что это не просто подработка: подросток учится работать в команде, планировать время, чувствовать себя самостоятельным. Именно с этого начинается профессиональный путь», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В министерстве напомнили, что при трудоустройстве обязательно заключается срочный трудовой договор. Для подростков 14–15 лет требуется письменное согласие одного из родителей. Продолжительность рабочего дня строго регламентирована ТК РФ: до 4 часов для 14-летних, до 5 — для 15-летних и до 7 часов — для 16–17-летних.

Заработок складывается из зарплаты работодателя — не ниже МРОТ пропорционально отработанному времени — и материальной поддержки от кадрового центра Подмосковья. В 2026 году она составляет 2 795 рублей в месяц. Подать заявление можно через портал «Работа России» по адресу trudvsem.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.