В Ступинском округе Подмосковья строят котельную для поселка Михнево

Новую котельную мощностью 1,5 МВт возводят в поселке Михнево городского округа Ступино для шести многоквартирных домов, социальных объектов и предприятий малого и среднего бизнеса. Завершить строительство планируют в октябре 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализуют в рамках программы модернизации системы теплоснабжения округа. Новый энергообъект обеспечит стабильную подачу тепла в жилые дома и учреждения поселка.

Котельная будет работать в автоматическом режиме. Оборудование оснастят системой погодного регулирования, которая позволит корректировать температуру в зависимости от условий на улице. Данные о работе объекта будут передаваться в диспетчерский центр.

Строительный контроль осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы ведомства проверили ход работ. Строительная готовность объекта составляет 85%: на площадке монтируют внутренние и наружные инженерные сети, устанавливают оборудование и выполняют благоустройство территории. Застройщиком выступает МУП «ПТО ЖКХ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.