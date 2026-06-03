В Раменском округе прошел детский футбольный турнир

Детский турнир по футболу на Кубок главы Раменского округа прошел на стадионе «Сатурн» в День защиты детей. На поле вышли спортсмены 2018 года рождения из Раменского и Луганска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мини-турнире участвовали четыре команды: детские школы футбола «Чемпион» и «Чемпионика», спортшкола «Сатурн» и спортшкола олимпийского резерва по футболу «Луганск». Матчи длились по 20 минут. По итогам соревнований победителем стала ДШФ «Чемпион», однако медали и памятные сувениры получили все участники.

Турнир посвятили Дню защиты детей. Глава Раменского округа Эдуард Малышев отметил, что муниципалитет поддержал ребят, оказавшихся в трудной ситуации после происшествия в Старобельске.

«В День защиты детей мы не могли остаться в стороне и бросить ребят, оказавшихся в беде после происшествия в Старобельске», — сказал Эдуард Малышев.

Раменский округ принял на отдых и восстановление 80 детей из Донбасса. Их разместили в пансионате, где обеспечены условия для безопасного проживания и досуга. Для гостей подготовили спортивную и развлекательную программу, мастер-классы и игры. Профильные специалисты ежедневно следят за состоянием и комфортом детей.

Глава округа поблагодарил руководство ФК «Сатурн», тренеров, службы и волонтеров за помощь в организации турнира и размещении детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.