Горячая фаза конфликта на Украине может завершиться весной 2025 года, считает полпред президента РФ в УрФО, экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога. По словам ветерана, он говорил об этом еще в 2023 году, сообщает URA.RU со ссылкой на слова Жоги в эфире «Соловьев LIVE».

Полпред президента РФ Владимира Путина полагает, что «война» в общем ее понимании «не закончится никогда», поскольку страны Запада всегда будут хотеть разрушить Россию. По мнению Жоги, у западных государств также не исчезнет желание поделить Россию «на небольшие государства» и завладеть ее ресурсами.

«А если мы говорим про горячую фазу конфликта на Украине и СВО, то мои прогнозы были — конец 2024-го, начало 2025-го, максимум весна 25-го года. В принципе, мы это сейчас и видим. К этому идет», — сказал Жога.

Экс-командир «Спарты» также обратил внимание, что новая администрация США изменила мнение об украинском конфликте и стала критиковать президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Жога подчеркнул, что из-за нарушения военных механизмов внутри войск ВСУ больше не смогут вести «хорошую оборону» и сдерживать натиск армии России.