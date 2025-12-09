сегодня в 13:22

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские бойцы нанесли поражение живой силе противника и уничтожили технику в районах Варваровки, Гуляйполе и Косовцева в Запорожской области и Андреевки Днепропетровской области.

На этом направлении ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, а также бронированную боевую машину и шесть автомобилей, уничтожен склад материальных средств.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Червоное в Донецкой Народной Республике и Новоданиловку в Запорожской области. Российские военные продолжают проведение СВО и достигают поставленных целей.

