На Украине более месяца рассказывали, что ВСУ перешли в контрнаступление, а бойцы ВС РФ якобы попали в «котел» под Добропольем. Но в данное время российские штурмовики зачистили несколько поселков от противника, продвигаясь в этом самом «котле».

Так, на дружковском направлении военные завершают разгром противника в Новом Шахове.

Также ВС РФ после освобождения Владимировки и Шахова взяли под контроль Софиевку и Новопавловку, атакуя в направлении Торецкого и Павловки. До этого продвижения бойцы из группировки «Центр» вернули контроль над районами Никаноровки и Дорожного, начали штурм Ивановки.

Успехи российской армии на добропольском направлении спецоперации признают и военные аналитики противника.

