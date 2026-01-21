Армия России громит ВСУ в «Добропольском котле»
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
Российские военные завершают зачистку от противника Нового Шахова, атакуют Торецкое и Павловку, сломав контрнаступление ВСУ в «Добропольском котле», сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На Украине более месяца рассказывали, что ВСУ перешли в контрнаступление, а бойцы ВС РФ якобы попали в «котел» под Добропольем. Но в данное время российские штурмовики зачистили несколько поселков от противника, продвигаясь в этом самом «котле».
Так, на дружковском направлении военные завершают разгром противника в Новом Шахове.
Также ВС РФ после освобождения Владимировки и Шахова взяли под контроль Софиевку и Новопавловку, атакуя в направлении Торецкого и Павловки. До этого продвижения бойцы из группировки «Центр» вернули контроль над районами Никаноровки и Дорожного, начали штурм Ивановки.
Успехи российской армии на добропольском направлении спецоперации признают и военные аналитики противника.
