Андрей Воробьев встретился с участниками программы «Герои Подмосковья»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в г. о. Солнечногорск и пообщался с участниками образовательной программы «Герои Подмосковья», которая является продолжением федеральной программы «Время Героев», реализуемой по инициативе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Цель обучения — подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях. В четверг в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подойдет к концу первый очный модуль обучения региональной кадровой программы. Финалисты больше недели слушали лекции спикеров из числа преподавателей ВШГУ РАНХиГС, членов правительства, депутатов Госдумы и глав муниципалитетов, а также выполняли практические задания.

«В прошлом году президент объявил о старте большой, очень важной федеральной программы „Время Героев“, по аналогии с которой заработали программы в каждом регионе нашей страны. У нас это „Герои Подмосковья“. Сегодня мы встречаемся с ее участниками, чтобы ответить на вопросы, понять, в чем вы хотите реализовать себя. Приятно, что наша программа популярна и востребована. Желающих принять в ней участие было порядка 2,5 тыс. Знаю, что здесь ребята из разных регионов страны — Краснодар, Смоленск, Москва и т. д. Очень надеюсь, что вы получите все необходимые знания и компетенции для гражданской профессии», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил о выборах, прошедших на этой неделе. По его словам, в Подмосковье 11 участников СВО стали депутатами муниципальных собраний, из них — 4 финалиста программы. Другие уже реализуют себя в исполнительных органах власти.