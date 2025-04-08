Андрей Воробьев: волонтеры помогают бойцам СВО и их семьям безвозмездно

«Я хотел сделать акцент на наше волонтерское движение, которое есть в каждом городе. Это центры, которые сегодня работают и объединяют очень разных людей: и молодых, и тех, кто уже в заметном возрасте. Но они все очень бескорыстно, от всей души работают», — сказал Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Он добавил, что подмосковное правительство находится в активном сотрудничестве с Белгородом и в партнерстве с Курском. Все, что касается детей, а именно различные виды помощи, обязательно предусмотрено.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.