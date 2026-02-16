Андрей Воробьев: стартует 3-й модуль обучения по программе «Герои Подмосковья»

В мастерской управления «Сенеж» запущен третий модуль обучения региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях будут проходить тонкости регионального и муниципального управления, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На протяжении 10 дней, с 16 по 25 февраля, участники посетят лекции и практические занятия. Выступать перед ними будут преподаватели РАНХиГС, члены правительства Московской области. Спикеры будут обучать разным направлениям работы, расскажут о специфике.

Губернатор региона отметил, что власти регулярно общаются с солдатами, вернувшимся из зоны СВО. Многие бойцы хотят и дальше служить России, людям. Задача властей — помочь вернувшимся найти себя, продемонстрировать, где они могут использовать свои компетенции. Для этого используется программа «Герои Подмосковья». Она — продолжение проекта президента России Владимира Путина для участников спецоперации.

По словам Воробьева, в 2025 году было получено около двух с половиной тыс. заявок из 69 регионов России. 65 финалистов, среди которых есть и Герои России, и офицеры элитных подразделений, настоящие патриоты РФ, прошли два очных модуля обучения. Они были посвящены государственному управлению и финансам.

«Сегодня стартует 3 модуль — это все, что касается специфики управления таким большим регионом, как Подмосковье. Преподаватели, эксперты расскажут в том числе об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор региона.

«Герои Подмосковья» — продолжение федеральной программы «Время Героев», которая проводится по инициативе президента России с марта 2024 года. Основная задача — подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров для госслужбы из тех людей, которые участвовали в СВО. В дальнейшем они смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, коммерческих организациях Подмосковья.

