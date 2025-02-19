Андрей Воробьев: продолжаем отправлять грузы для именных подмосковных полков
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Московская область продолжает отправлять грузы для именных подмосковных полков в зону специальной военной операции в рамках акции «Доброе дело», сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«В прошлом году на премии „Мы рядом. Доброе дело“ выделили специальную номинацию „Народный ВПК“ — это местные производители, которые сейчас помогают обеспечивать фронт всем необходимым», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что 10 победителей конкурса решили направить свои средства на производство товаров для подмосковных подразделений. Один из них уже получил бронежилеты, электротележки для эвакуации, мотовездеходы, мотоциклы, РЭБ и аптечки. В ближайшее время будут доставлены коптеры.
По словам главы региона, до конца марта все подмосковные полки получат оставшееся снаряжение и технику. Это часть масштабного проекта «Доброе дело».
«Спасибо за ваше неравнодушие и помощь. Это бесценно!» — заключил Воробьев.