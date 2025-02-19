Андрей Воробьев: продолжаем отправлять грузы для именных подмосковных полков

Московская область продолжает отправлять грузы для именных подмосковных полков в зону специальной военной операции в рамках акции «Доброе дело», сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В прошлом году на премии „Мы рядом. Доброе дело“ выделили специальную номинацию „Народный ВПК“ — это местные производители, которые сейчас помогают обеспечивать фронт всем необходимым», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что 10 победителей конкурса решили направить свои средства на производство товаров для подмосковных подразделений. Один из них уже получил бронежилеты, электротележки для эвакуации, мотовездеходы, мотоциклы, РЭБ и аптечки. В ближайшее время будут доставлены коптеры.

По словам главы региона, до конца марта все подмосковные полки получат оставшееся снаряжение и технику. Это часть масштабного проекта «Доброе дело».

«Спасибо за ваше неравнодушие и помощь. Это бесценно!» — заключил Воробьев.