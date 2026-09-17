Андрей Воробьев передал Золотую Звезду Героя РФ семье подполковника Кулакова

Кулаков погиб, защищая Родину в ходе спецоперации. Указом президента страны за мужество, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, офицеру посмертно присвоили звание Героя РФ. Воробьев и Серицкий передали семье медаль «Золотая Звезда», удостоверение и памятную грамоту.

Как отметил губернатор, сегодня чествовали героя, который отдал свою жизнь за Россию. Мужчина закончил военную академию, продолжительное время служил, потом работал на предприятии.

«В 2024-м принял решение отправиться в зону СВО и выполнял самые сложные, самые опасные задачи на переднем крае. Делал это очень достойно — спасал ребят, которые были с ним, прикрывал их до последнего. Хочу выразить слова признательности и поддержки его семье, сказать, что для меня большая честь находиться сегодня в вашем кругу», — сказал Воробьев.

Подвиг Героя

Кулаков родом из Брянской области. После окончания Военной академии войсковой противовоздушной обороны РФ в Смоленске его распределили в Наро-Фоминск. Мужчина служил начальником расчета, командиром батареи, возглавлял штаб зенитного дивизиона.

После увольнения в запас он пошел на Апрелевский завод, где шесть лет проработал инженером-наладчиком. А два года назад решил заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону спецоперации.

В зоне СВО он освоил новую для себя специальность — стал командовать штурмотрядом. Это особая категория военных, которые выполняют самые опасные боевые задачи: прорывают укрепленные позиции противника, берут ключевые высоты, удерживают плацдарм.

«Андрей, как и все настоящие офицеры, был для своих бойцов настоящим командиром, а для товарищей — верным другом. Мы служили вместе более года, и за это время он показал себя только с лучшей стороны. Он был грамотным, надежным и внимательным командиром, за которым люди готовы были идти», ‒ поделился воспоминаниями его боевой товарищ.

В марте этого года Кулаков совершил подвиг. Мужчина отвлек на себя огонь противника, что позволило его отряду захватить ключевой опорный пункт. При этом командир получил смертельное ранение.

По словам Серицкого, перемещаясь группой, офицер попал под интенсивный огонь. В течение пяти часов Кулаков вел бой, отстаивая решительными действиями личный состав. Он смог уничтожить пулеметный расчет. Выбранная офицером тактика позволила маневренной группе отряда зайти с фланга и захватить опорный пункт.

«Проявив мужество, подполковник своими действиями обеспечил успешный исход боя, в ходе которого было уничтожено 27 боевиков. При этом подвергся непрерывным атакам беспилотных летательных аппаратов и получил ранение, несовместимое с жизнью», ‒ добавил врио командующего Московским военным округом.

Он подчеркнул, что Кулаков был настоящим боевым офицером, преемником славных традиций предшественников, тех, кто в разные исторические эпохи героически сражался за Родину, проявляя беспримерную стойкость и мужество.

«Мы гордимся тем, что Андрей Николаевич героически выполнил свой воинский долг. Для меня честь вручить его семье Звезду Героя РФ», — сказал Серицкий.

Семья военного

У Кулакова остались вдова, дочь и сын. Все они, а еще родители, сестра Героя и его сослуживцы пришли на церемонию вручения высшей госнаграды.

«Я хочу сказать большое спасибо за высокую оценку подвига моего супруга. Он был любящим мужем, заботливым отцом, сыном и братом. Андрей выполнил свой офицерский долг перед Родиной, к сожалению, ценой своей жизни», ‒ сказала вдова героя Светлана Кулакова.

Она отметила, что семья бесконечно гордимся отцом и мужем, пожелала ему вечной памяти. Она подчеркнула, что «боль и слезы от потери будут в наших сердцах всегда».

«От себя лично, от всех матерей я хочу пожелать всем, кто находится в зоне СВО, удачи, здоровья, подвигов, и чтобы все они вернулись домой, чтобы их мамы не плакали. Я горжусь своим сыном, буду помнить и любить его до конца своих дней», ‒ сказала мама Героя Любовь Кулакова.

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