Андрей Воробьев навестил героя СВО и его семью в Электрогорске

Ветеран боевых действий Евгений в начале 2000-х годов прошел горячую точку. В 2022 году мужчина снова встал на защиту России. Он сражался на самых сложных участках в зоне спецоперации. Однажды его подразделение более суток удерживало населенный пункт, находясь под плотным огнем противника. Но пройти ВСУ бойцы не дали, они ликвидировали в стрелковом бою больше взвода. За тот подвиг подмосковный житель был удостоен ордена Мужества. Герой признался, что ему помогла вера.

«Мы встречались с вашей супругой Мариной в фонде „Защитники Отечества“, она говорила столько добрых слов в ваш адрес, что мне захотелось познакомиться с вами и вашей семьей. Я пообещал приехать и лично пожать вам руку. Хочу выразить, Евгений, свое искреннее восхищение. А Марину поблагодарить за все, что вы делаете для фонда, за активную позицию. Пусть у ваших детей сбудутся все мечты, чтобы они радовали вас своими успехами», — сказал Воробьев.

Помогла молитва

Евгений — человек глубоко верующий. Он рассказал главе области, как в тот момент, когда жизнь висела на волоске, его спасла молитва.

«Я оказался отрезан от товарищей. Надо мной было много „птичек“ — насчитал 12 штук, они прилетали парами, чтобы меня уничтожить. Попытался от них скрываться: от первой удалось, а вот вторая поймала меня на встречном движении — я получил ранение обеих ног. Думаю про себя: „Ну, нет, я не сдамся так просто“. Перебинтовал ноги, кое-как встал. Сам не понимаю, откуда силы нашлись — я просто помолился. Вновь попытался уходить от „птичек“ — получил еще одно ранение, потом еще. Чувствую, силы кончаются. Взялся за дерево, молюсь. И тут дрон делает сброс и попадает мне в руку. Этой же рукой через боль снова пытаюсь креститься. Вижу, что другая „птичка“ повисела-повисела надо мной и стала улетать», — вспомнил Евгений.

Он добавил, что в итоге у него появилась возможность отползти в укрытие, за ним пришла эвакуационная группа.

С того момента, как супруг ушел на фронт, Марина посвятила себя поддержке семей военных. Сейчас она работает социальным координатором в фонде «Защитники Отечества». Она создала чат для жен бойцов, проводит встречи в храме.

«Муж мне говорил, что, если объявят мобилизацию, он пойдет первым: „Нужно защищать страну“. И действительно, уже 23 сентября он мне сказал собрать сумку и принести прямо на работу, откуда он отправлялся в военкомат. Отговаривать не было смысла, я знала, что его ничто не остановит», — поделились Марина.

Работа в госфонде

По ее словам, когда супруг ушел в зону спецоперации, она начала собирать гумпомощь. Когда муж звонил, то говорил, что больше всего требуется бойцам. Потом женщина стала консультировать жен военных, подсказывала им в том числе и в вопросах, какие льготы положены.

«Мне очень хотелось более углубленно помогать семьям. Поэтому, когда предложили стать социальным координатором в госфонде „Защитники Отечества“, сразу согласилась», — отметила собеседница.

Православные традиции в семье

У супругов двое детей. Дочери Елизавете — 15 лет, она учится в 9 классе лицея, любит спорт, занималась армейским рукопашным боем, сейчас — волейболом. Также любит танцы — с отличием закончила Детскую школу искусств. Сыну Роману — 6 лет. В этом году мальчик пойдет в 1 класс. Он увлекается автомобилями, занимается дзюдо.

«Для наших детей мы подбирали имена, руководствуясь православными традициями. Мы считаем, что имя имеет духовный смысл и сопровождает человека на протяжении всей жизни. Поэтому к выбору подходили очень осознанно», — пояснил Евгений.

Как уточнила Марина, когда она забеременела первый раз и пришла на УЗИ, врач сказал: «Будет мальчик», поэтому будущие родители сразу подобрали ему имя — Роман.

«Однако на следующем УЗИ выяснилось, что у нас родится девочка. Назвали ее Елизавета. Однако имя Роман все равно решили оставить на примете. Более того, когда у родственников родился ребенок, они специально сказали, что не будут называть его Романом, чтобы сохранить это имя для нас. И вот спустя 9 лет, когда у нас должен был появиться на свет уже мальчик, я спросила мужа: „Может, дадим ему какое-то другое, более современное имя?“ Он ответил: „Нет, Роман 9 лет ждал этого имени“», — поделилась Марина.

