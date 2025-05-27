Андрей Воробьев навестил бойцов СВО в реабилитационном центре «Ясенки»

Губернатор Московской области побывал в реабилитационном центре «Ясенки», где пообщался с бойцами СВО и врачами, а также проверил работу открывшегося здесь бассейна, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Центр находится возле Подольска. Бойцы здесь проходят 21-дневную программу восстановления, а также получают помощь с оформлением мер соцподдержки, трудоустройством. В начале мая в Центре появился бассейн, о котором просили военнослужащие. С таким предложением ранее выступал в том числе участник СВО из Донецка Сергей Колосов. Воробьев поблагодарил его за проявленную инициативу.

«Спасибо, что вы эту тему подняли. Абсолютно согласен, что ребятам он необходим», — сказал губернатор.

Колосов в ответ поблагодарил Воробьева и отметил, что бассейн помогает быстрее восстанавливаться, позволяет дополнительно работать над координацией движений, укреплением мышц. Также боец рассказал, что в Центре появилось много тренажеров.

Бассейн имеет три дорожки длинной по 25 м. Он оснащен спецподъемниками. За счет области закуплены различные тренажеры, электронная водная беговая дорожка, брусья для бассейна. Ежедневно здесь могут заниматься порядка 100 человек.

Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Директор центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Михаил Маслов добавил, что площадь бассейна – более 1 тыс. кв. м. Также бойцам доступен гидромассаж, услуги специалиста ЛФК. Бассейном могут пользоваться не только бойцы, но и получатели соцуслуг.

В центре действуют 10 программ для восстановления физактивности. Подмосковье помогает учреждению с приобретением современного реабилитационного оборудования. Например, была закуплена система для декомпрессии позвоночника, беговые дорожки с подвесом, барокамера и многое другое.

«Наша задача – укомплектовать центр всем необходимым для того, чтобы ребятам оказывали самую профессиональную помощь, чтобы всегда можно было получить консультацию. Я хотел бы отдельное спасибо сказать врачам, директору центра Михаилу Александровичу Маслову. Очень важно было подобрать сильную команду специалистов, которая давала бы результат. Знаю, что сюда многие приезжают и второй, и третий раз, потому что есть динамика в реабилитации. Бойцы, находящиеся здесь, своим примером показывают друг другу, как можно преодолеть все трудности», — сказал губернатор.

Он добавил, что часто встречается с бойцами, их семьями, вручает награды и за последнее время не было ни одной встречи, на которой бы люди не говорили добрые слова про «Ясенки».

В центре трудятся 77 специалистов различной направленности. Это и врачи по реабилитации, невролог, травматолог и т. д. Коллективу была объявлена благодарность губернатора. Инструктору-методисту по ЛФК Павлу Клемяшову Андрей Воробьев вручил почетную грамоту.

«В «Ясенках» с каждым годом расширяются возможности и с точки зрения площадей, и по инвентарю, которого становится гораздо больше – это и тренажеры, и оборудование. Все они, конечно, очень помогают в реабилитации», — сказал Клемяшов.

Психологическая поддержка и авто

В «Ясенках» близкие бойцов могут сопровождать их в течение всего периода лечения. Кроме того, здесь открыт бесплатный пункт проката средств реабилитации для участников СВО. С сентября прошлого года на базе центра проводится работа по психотерапии участников СВО под руководством профессора, главного внештатного врача-психиатра министерства здравоохранения РФ Зураба Кекелидзе. Бойцы отмечают, что чувствуют себя намного лучше благодаря оказанной в центре психологической помощи.

«Был такой момент, что бойцы, которые многое прошли, многое видели, сначала стеснялись ходить к психологу. Но затем друг другу стали рассказывать, что это очень важно, что ты получаешь ответы на многие вопросы, которые тебя волнуют. И мы видим, насколько необходима сейчас психологическая служба», — сказал Воробьев.

В «Ясенках» также работает отделение ДОСААФ, где учат вождению на автомобилях с ручным управлением. Такие машины предоставляет ветеранам фонд «Защитники Отечества».

«Я стал мобильный, могу и к друзьям съездить, и к теще в Тулу. Автомобиль очень облегчает жизнь», - рассказал Михаил Бобнев, получивший одну из машин.