Андрей Воробьев навестил бойцов СВО, проходящих реабилитацию в санатории

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил бойцов СВО, которые проходят реабилитацию в санатории «Солнечногорский», а также пообщался с врачами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Санаторий открыт в 1910 году известным врачом Владимиром Щуровским. Среди пациентов доктора были великие русские писатели Антон Чехов и Лев Толстой. Во время ВОВ на этой территории работал полевой подвижной госпиталь, а после медучреждение вошло в структуру ВС РФ. Сейчас здесь проходят санаторно-курортное лечение военные пенсионеры, жители региона по полису ОМС, а также участники спецоперации.

«Я сегодня приехал навестить наших героев, узнать, как проходит реабилитация и, конечно же, сказать спасибо врачам. Здесь работают высококлассные профессионалы, которые ставят ребят на ноги, используя самое современное оборудование и методики. В регионе есть ряд реабилитационных центров, и все они очень востребованы», — сказал Воробьев.

Он добавил, что власти области стараются, чтобы в регионе защитники чувствовали внимание и поддержку. Важную роль в организации эффективной и комфортной реабилитации играет инфраструктура.

«В санатории „Солнечногорский“ созданы условия для активного отдыха, а первые этажи двух жилых корпусов обустроены для маломобильных гостей. Также есть бассейн, тренажерные залы. Важно, чтобы каждый боец, каждая семья знали — мы рядом, помогаем, делаем все, чтобы лечение, реабилитация и жизнь после службы были комфортными и достойными», — подчеркнул губернатор.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Реабилитация после взрыва гранаты

Командир взвода Сергей на спецоперации второй год. Он рассказал главе региона, что получил ранение во время штурмовых действий.

«Мы зашли в деревню, которую удерживал противник. Завязался ближний бой. Одна из гранат разорвалась рядом со мной, в меня попало более 20 осколков, посекло всю правую сторону тела, раздробило сустав. Местность была под контролем вражеских дронов, эвакуироваться пришлось самому», — сказал боец.

Он отметил, что восстанавливается после взрыва гранаты с апреля. В Подольске провели операцию, в ходе которой удалили часть осколков.

«И вот уже неделю я нахожусь в Солнечногорске. Прохожу все процедуры, какие тут есть — ванны, ЛФК, посещаю бассейн, тренажерный зал, психотерапевта. Здесь очень высококлассные специалисты, даже не ожидал такой уровень. У меня и супруга тут, ей также все предоставляется бесплатно», — поделился военный.

Условия в санатории

Санаторий рассчитан на 400 мест. Участники СВО могут находиться здесь вместе с родственниками, им дают совместные номера.

В учреждении работают 35 врачей и 72 медсестры. В реабилитации используются уникальные лечебные и оздоровительные программы. Среди них: криотерапия, галотерапия, спелеотерапия, магнитотерапия, свето-, тепло- и грязелечение, ЛФК, природные терренкуры. Большой комплекс процедур водолечения: радоновые ванны, ванны с использованием медицинских газов, лекарственные ванны.

В санаторий приобретается самая современная техника — массажное и физиотерапевтическое оборудование, комплекс для проведения общей магнито- и лазеротерапии, аппараты для транскраниальной электростимуляции (ТЭС-терапия), электротерапии, дыхательных тренировок и т. д. Подмосковье помогло установить подъемники, чтобы бойцы с тяжелыми ранениями могли проходить все нужные им процедуры.

Как отметила начальник Клинического санатория «Солнечногорский» Людмила Волошина, в медицинской реабилитации сотрудники санатория используют современные технологии фактически по всем профилям — заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, периферической и центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

«Мы не перестаем работать над тем, чтобы улучшались условия пребывания военнослужащих. Год назад капитально отремонтировали один из корпусов, два отделения для приема маломобильных граждан. Сейчас у нас везде имеются пандусы для пациентов на колясках», — уточнила Волошина.

На территории санатория созданы условия для разного активного отдыха: спортивно-оздоровительные и банно-термальный комплексы, тренажерные залы, библиотека, кинозал. Оборудованы спортплощадки, территории для игры в баскетбол, волейбол и футбол.

Еще здесь реализуется пилотный проект «Вместе на смене». Ученики медицинских предпрофклассов местной школы № 5 получают часть теоретических и практических навыков у практикующих врачей и выступают в качестве волонтеров.

