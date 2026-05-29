Андрей Воробьев и Рахим Азимов передали ключи от автомобилей ветеранам СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и депутат Госдумы Рахим Азимов передали ключи от машин, в том числе с ручным управлением, ветеранам спецоперации и семьям погибших героев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В дом правительства Подмосковья в пятницу приехали бойцы, которые получили тяжелые ранения в ходе выполнения задач на самых сложных и ответственных участках СВО. Но герои продолжают вести активную жизнь, заниматься спортом, а кто-то вернулся на службу. На встрече были и близкие участников СВО, в том числе тех, кто погиб в ходе спецоперации. На мероприятие приехали руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и социальные координаторы, работающие с бойцами и их семьями в округах.

«В Подмосковье расположены легендарные воинские подразделения — Ямпольский полк, Кантемировская, Таманская дивизии, дивизия Дзержинского, добровольческие полки. Сегодня здесь собрались наши герои, которые выполняли боевые задачи на самых сложных участках — в Судже Курской области, освобождали территории в Донецке, Херсоне, а также их семьи, дети», — сказал Воробьев.

По его словам, традиционно в зале дома правительства Подмосковья проходит такая встреча, чтобы пообщаться, ответить на вопросы, еще раз сказать, что для властей региона участие, забота, вовлеченность в жизнь семей бойцов очень важна. А президент РФ Владимир Путин подает пример своим отношением.

«Рахим Азизбоевич тоже вносит свою лепту. Я хочу вас за это поблагодарить. Вы знаете, что есть программа по вручению автомобилей. Они нужны. По крайне мере все семьи, с которыми мы общаемся, в том числе в фонде „Защитники Отечества“, говорят об этом. И сегодня мы также их вручаем», — добавил губернатор.

Как отметил глава региона, власти стараются быть в контакте со всеми семьями бойцов в самых разных муниципалитетах — Мытищи, Балашиха, Долгопрудный или Серебряные Пруды.

«В этом нам помогают социальные координаторы, которых также хочется поблагодарить. В Мытищах создан Единый центр поддержки участников СВО, где помогают решать самые разные вопросы. Наша задача — и дальше работать в таком режиме», — уточнил Воробьев.

Вручение машин

Авто с ручным управлением вошли в перечень средств техреабилитации. С такой инициативой статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева обращалась к главе государства, и он ее поддержал. За два года фонд «Защитники Отечества» передал 35 таких машин ветеранам спецоперации.

Сейчас передали еще 20 автомобилей, большинство из них с ручным управлением. Машины закуплены при участии фонда «Помогать людям», основателем которого является Азимов. Он поддержал инициативу «Защитников Отечества» (с 2024 года фондом «Помогать людям» было передано 75 машин бойцам в РФ).

В Подмосковье бойцов, которые получили тяжелые травмы ног и позвоночника, ручному управлению машин обучают в реабилитационном центре «Ясенки» в Подольске.

«Московская область сегодня является лидером по оказанию помощи, вниманию, заботе об участниках СВО, ветеранах, их семьях. Наша задача — выполнить указание нашего президента. Вы всегда в фокусе нашего внимания. Мы будем и дальше делать все, чтобы облегчить вашу жизнь. Будем продолжать работу, которую ведет правительство области, фонд „Защитники Отечества“», — сказал Азимов.

По его словам, в части законодательных инициатив, оказания адресной помощи многое для участников СВО делает «Единая Россия».

«Вы являетесь примером для нас, для нашей молодежи. Большое спасибо вам, вашим родителям, семьям. Мы всегда рядом!» — добавил депутат.

О бойцах, получивших авто

Среди тех, кому вручили ключи от машин, старший лейтенант, командир автовзвода дивизии им. Дзержинского Альмир из г. о. Балашиха. Он ушел на спецоперацию в 2022 году, там получил тяжелое ранение. После длительной реабилитации и протезирования герой посвятил себя спорту.

В 2025 году в составе команды по следж-хоккею «Гвардия» Альмир победил в первом Всероссийском «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта.

«Я играю в следж-хоккейной команде „Гвардия“. О ней узнал от Михаила, который ее возглавляет, когда мы вместе проходили протезирование. Занимаюсь там уже 1,5 года. Очень рад, что теперь смогу ездить на тренировки на своей машине», — поделился боец.

Основатель следж-хоккейной команды «Гвардия» Михаил Трифонов поблагодарил губернатора за поддержку адаптивного спорта в регионе.

«Почти 2 года мы на льду. Для парней это вторая жизнь. Они реабилитировались, стремятся, есть огонь в глазах. У нас уже есть победы. Огромное спасибо, что мы имеем возможность находиться на льду, принимать участие в турнирах. Нас все поддерживают, всегда на связи», — сказал Трифонов.

Станислав получил ранение в ходе СВО, удерживая тактически важную высоту.

«Я хочу сказать большое спасибо. Машина — это огромный подарок. Сейчас правительство Московской области, наш президент, да и вся страна делают очень много для того, чтобы ребята могли адаптироваться. А мы в свою очередь будем помогать тем, кто вернется после нас — станем мостиком к мирной жизни. Конечно, вместе с нашими соцкоординаторами», — поделился герой.

Ключи от автомобилей передали и родным погибших бойцов. Среди них семья военнослужащего бригады морской пехоты Андрея, посмертно удостоенного ордена Мужества. Его жена Светлана воспитывает 7 детей в Богородском округе.

«У нас в семье семеро детей. Самому маленькому 9 лет. Я работаю, все дела по дому на мне. Кроме того, помимо школы, дети ходят на кружки, футбол, танцы, дочка теннисом занимается. Поэтому логистика достаточно сложная. Плюс мы с детьми ведем активный образ жизни, любим путешествовать, куда-то ездить. Так что машина станет большим подспорьем», — поделилась Светлана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.