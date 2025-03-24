Андрей Воробьев: фельдшера из Подмосковья наградили за спасение людей на СВО

Он рассказал, что Людмила работала в ступинской системе здравоохранения фельдшером скорой помощи, затем подписала контракт и ушла в зону СВО.

«Более 200 человек получили медицинскую помощь, были ею спасены жизни. Награды она удостоилась за то, что когда в командный пункт был нанесен удар HIMARS, соответственно, она спасала людей, и когда был второй прилет, она накрыла собой командира, которому оказывала медицинскую помощь. Она спасла командира и оказала максимальную помощь всем, кто нуждался», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что такие живые примеры героизма — медсестры, фельдшеры, врачи — находятся среди нас.

«Я очень надеюсь, Сергей Геннадьевич (Мужальских, глава г. о. Ступино — ред.), точнее, даже не надеюсь, я знаю, что вы в контакте. И наша задача, конечно, в рамках той работы, того взаимодействия и того внимания, которое мы оказываем, — уделить особое внимание жительнице вашего городского округа. <…> Нам всегда было, есть и будет чем гордиться», — подчеркнул губернатор.