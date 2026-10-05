Александр Легков передал волонтерам в Мытищах материал для маскировочных сетей

Депутат Госдумы Александр Легков посетил фонд «От сердца к сердцу» в Мытищах, пообщался с волонтерами и передал 82 рулона спанбонда для плетения маскировочных сетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Легков передал фонду «От сердца к сердцу» 82 рулона спанбонда. Из этого материала волонтеры плетут маскировочные сети для защиты техники и военнослужащих.

Депутат отметил, что с начала специальной военной операции появилось много волонтерских центров. Им необходима помощь — не только материалы для сетей, но и другие вещи, о которых просят бойцы в зоне СВО.

Руководитель АНО «От сердца к сердцу» Юрий Гончарук сообщил, что полученного материала хватит на несколько сезонов — осень, зиму и весну.

«Это очень большое подспорье в нашей работе», — подчеркнул он.

Гончарук также пригласил всех неравнодушных присоединиться к волонтерам и помогать плести сети для бойцов, чтобы вместе приблизить долгожданную победу.

В тот же день готовые маскировочные сети передали жене бойца специальной военной операции.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.