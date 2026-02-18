Акция «Тепло для героя» прошла в Коломне в преддверии Дня защитника Отечества

В Коломне в молодежном центре «Русь» 17 февраля прошла акция «Тепло для героя». Любой желающий мог в этот день принести сюда подарки для военнослужащих, а также необходимые бойцам вещи, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Участниками акции стали ученики, родители и педагоги образовательных учреждений городского округа Коломна, а также представители общественных организаций, участники программы «Активное долголетие», юнармейцы и неравнодушные коломенцы — все, кто захотел поделиться частичкой душевного тепла, проявить заботу и поддержать защитников Родины.

«Люди приносили продукты длительного хранения и праздничные угощения, теплую одежду, бытовые принадлежности. Старшее поколение, наши бабушки из „Активного долголетия“ передали защитникам связанные своими руками вещи. А ученики школ написали для защитников теплые письма», — рассказала специалист молодежного центра «Русь» Олеся Иевская.

Все собранные посылки успеют доставить в зону специальной военной операции ко Дню защитника Отечества, 23 февраля.

