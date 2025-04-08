Активные долголеты Орехово-Зуева продолжают оказывать помощь бойцам спецоперации

Участники проекта «Активное долголетие» д. Савинская с самого начала специальной военной операции ведут волонтерскую работу по сбору гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Орехово-Зуево.

Сейчас они шьют хирургические салфетки и тампоны из марли для прифронтового госпиталя. В изготовлении салфеток есть свои правила: например, из них не должны торчать нитки, они должны быть определенного размера и упакованы по 30 штук. Тампоны из марли делают участницы «Активного долголетия» с медицинским образованием, у них уже имеются определенные навыки. Делают это быстро и легко.

Серебряные волонтеры трудятся ежедневно, спешат подготовить гуманитарный груз к ближайшей отправке.

Ранее из Орехово-Зуевского городского округа был отправлен гуманитарный конвой для участников специальной военной операции, включая автобус для медиков 272-го полка. Транспорт будет использоваться для эвакуации раненых бойцов в госпитали.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.