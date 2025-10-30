Активные долголеты Балашихи передадут гумпомощь участникам СВО

сегодня в 15:49

Председатель правления Фонда защиты ветеранов ВОВ и трудового фронта «Защита» Сергей Чураков и исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина провели встречу с участниками программы «Активное долголетие» по вопросам отправки гуманитарной помощи участникам СВО. Мероприятие прошло в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский», сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Активные долголеты Балашихи плетут маскировочные сети, шьют носки, изготавливают блиндажные свечи и собирают гуманитарную помощь, которую в ближайшее время передадут бойцам в зону СВО.

«Наш долг — поддержать тех, кто защищает Родину. И когда видишь такую самоотдачу, такую искреннюю заботу, понимаешь, что мир будет сохранен», — отметила Ирина Митюрина.

В качестве благодарности за труд и помощь фронту Ирина Митюрина и Сергей Чураков подарили участницам клуба «Активное долголетие» 30 зимних курток.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.