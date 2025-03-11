Эксперт заявил об участии западных специалистов в атаке дронов на Москву

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал о причинах крупного украинского удара дронами по Москве минувшей ночью: таким образом Киев пытался доказать, что ВСУ еще дееспособны и нацелены на продолжение войны, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Одна из причин столь массированной атаки дронов — это общая агония киевского режима», — сказал аналитик.

По его словам, Киев попытался нанести удар не по военным объектам, а по мирным людям, это выглядит как проявление нацистской сущности режима. Наиболее «успешно» ВСУ воюют лишь с беззащитными гражданами.

В подготовке и осуществлении таких дальнобойных атак непосредственное участие принимают западные специалисты по спутниковым и беспилотным системам. В данном случае были задействованы десятки военных спутников, в том числе американских, они корректировали полет дронов.

В ночь на 11 марта российская армия уничтожила над Подмосковьем 91 дрон. Три человека погибли, есть и пострадавшие.