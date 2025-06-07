Аэропорт Калуги ввел временные ограничения

сегодня в 23:37

В небе над Новомосковском сработала система ПВО

В Новомосковске Тульской области сегодня вечером местные жители сообщили о серии мощных взрывов, сообщает Telegram-канал Shot .

Очевидцы насчитали от пяти до восьми хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками в небе. Предварительно, инцидент связан со срабатыванием системы противовоздушной обороны.

Позже яркие вспышки увидели также люди из посёлка Каменецкий и жители Донского района.

Власти пока не подтверждают информацию о возможных жертвах или разрушениях.

Параллельно введены временные ограничения на полеты в аэропорту Калуги.