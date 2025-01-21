Адвокат «ночного губернатора» Петербурга убит под Суджей после месяца службы

Адвокат Константин Кузьминых, ранее представлявший интересы лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), погиб при освобождении Суджанского района Курской области. Юрист отправился на СВО добровольцем и служил снайпером в разведывательном подразделении, сообщает «Бриф24» со ссылкой на петербургский военкомат и 47news .

Кузьминых уехал на СВО в конце октября 2024 года и погиб 30 ноября около поселка Киреевка Суджанского района. Один из коллег адвоката сказал, что его решение об отправке в зону боевых действий «стало для нас полной неожиданность».

«Костя ушел внезапно, и так же внезапно его не стало», — говорит другой знакомый погибшего.

Кузьминых — профессор и кандидат юридических наук. В последние годы работал по профессии в Петербурге.

Константин Кузьминых известен в качестве адвоката лидера «тамбовской» группировки Барсукова, которого в СМИ называли «ночным губернатором» Петербурга. Его осудили по ряду уголовных дел, в том числе по обвинениям в рейдерских захватах и вымогательстве.

В 2022 году петербургская пресса писала о завершении пятого дела в отношении Барсукова-Кумарина. Осужденного, известного в криминальном мире по прозвищу Кум, обвиняли в подстрекательстве к двум убийствам.