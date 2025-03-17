Адаптивный спорт для участников СВО планируют развивать в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с участниками специальной военной операции. Они обсудили поддержку бойцов и их семей, адресную помощь, трудоустройство и другое. Общение прошло в приемной местного отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из участников СВО поблагодарил главу за установку новой системы отопления в квартире его матери, пока он был на фронте, и помощь в решении правовых вопросов.

«Пока эти люди служат Родине, наша задача — поддерживать их на гражданке так же, как они защищают нас на передовой», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Водитель санитарной машины — он вывозил раненых с поля боя на Купянском направлении — рассказал о содействии в получении выплат и отметил важную роль Единого центра поддержки участников СВО. На его базе собирают гуманитарную помощь, оказывают юридическое сопровождение.

Еще один боец, герой России, мастер спорта по боксу и тренер детей-инвалидов, предложил сотрудничество с Единым центром. Он готов проводить тренировки по адаптивному боксу для участников спецоперации.

«Поддержим инициативу по адаптивному боксу для участников СВО. Будем расширять список спортивных дисциплин, а там и до соревнований дойдем. Это важное дело, которое помогает ребятам восстанавливаться и находить новый смысл жизни», — подчеркнул Константин Михальков.

На встрече проговорили об обустройстве ливнёвки в деревне Есипово и ремонте участка на улице Колхозной в Солнечногорске. Дорогу в ближайшее время подсыпят строительным боем и щебнем и включат в план капитального ремонта.

Также глава рассказал о помощи в трудоустройстве и открытии своего дела вместе с МКУ «Мой бизнес» и единым центром поддержки участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.