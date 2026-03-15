87-й беспилотник ВСУ сбили на подлете к Москве за день

Дежурные средства ПВО продолжают отражать атаку представителей киевского режима по Москве. О ликвидации 87-го вражеского дрона на подлете к городу в канале в MAX сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. В общей сложности, начиная с 10:00, сбиты уже 87 украинских беспилотников, которые летели в сторону Москвы.

Ранее сообщалось, что на фоне беспилотной атаки в международном аэропорту Шереметьево ввели в действие план «Ковер».

