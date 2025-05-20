86-й по счету конвой с гумгрузом для военнослужащих отправили из Егорьевска

Несколько машин с помощью для военнослужащих отправили из Егорьевска в Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Это уже 86-й по счету конвой для муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В состав груза традиционно вошли строительные материалы и инструменты, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, личные посылки для бойцов от родных и близких. В помощь при выполнении боевых задач отправили также мотоцикл.

«Формирование этого конвоя стало возможным благодаря совместным усилиям предпринимателей округа и неравнодушных жителей, объединившихся в стремлении оказать необходимую поддержку», — отметил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

В Егорьевске продолжает работу штаб помощи участникам специальной военной операции и их семьям, а также центр поддержки на базе молодежного центра «Маяк», куда можно обратиться за юридической, психологической и другой помощью, а также чтобы самим оказать поддержку в трудной ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.