816 тонн гумпомощи для бойцов СВО собрали и отправили волонтеры Балашихи

Об этом стало известно на очередном пленарном заседании общественной палаты Балашихи. Торжественное мероприятие состоялось в здании городской администрации. Его участниками стали глава Балашихи Сергей Юров, заместитель председателя совета депутатов городского округа Александр Евсюткин, председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова, а также члены палаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Хочется поблагодарить всех тех, кто принимает активное участие в волонтерской работе. Это работа сегодня очень востребована. Все командиры и бойцы в зоне СВО всегда очень тепло отзываются о вашей работе, благодарят за продукты питания, маскировочные сети и письма от школьников. Волонтеры сами передают гумпомощь нашим военнослужащим. Бойцы чувствуют нашу заботу и внимание. Для нас волонтеры — это неоценимая и бесценная помощь в любой ситуации», — сказал Сергей Юров.

В ходе встречи обсудили экологию округа, а также подвели итоги работы Общественной палаты Балашихи и регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». С докладом выступила председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

«На данный момент активисты группы „Сетевые пчелки Балашихи“ уже сплели 3 400 маскировочных сетей, которые оперативно нашими волонтерами отвозятся в зону проведения СВО. Собрано и отправлено в зону СВО 816 тонн гуманитарной помощи. Мы принимаем активное участие во всех патриотических акциях, которые проходят на территории городского округа Балашиха и на территории Подмосковья. Также мы выступаем инициатором патриотических и гуманитарных миссий. Работа с семьями участников СВО у нас также идет активно, 24 на 7, совместно с Ассоциацией участников СВО, Фондом защитников Отечества и Комитетом семей воинов Отечества, а также нашим Центром поддержки семей участников СВО», — сказала Елена Жарова.

В заседании также принял участие директор государственного казённого учреждения Московской области «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук. Он отметил отличные результаты работы Общественной палаты Балашихи и поблагодарил волонтеров округа за активное взаимодействие.

В ходе заседания около 30 членов Общественной палаты Балашихи и волонтеров регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» были отмечены наградами.

Сформированное на базе Общественной палаты волонтерское движение, насчитывает на сегодняшний день 1500 человек — это врачи, учителя, ветеранские организации, представители промышленных предприятий и другие. С каждым днем желающих подключиться к добрым делам только растет. Получить необходимую информацию о том, как стать членом команды, можно на сайте и в Telegram-канале Елены Жаровой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.