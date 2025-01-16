Воюющий в ВСУ писатель Сергей Сайгон заявил, что до 75% украинской пехоты погибло из-за «тупых банзай-атак на кусты», в которые их отправляли командиры. По его словам, в армии Украины всем плевать на пехоту, сообщает «Страна.ua» .

Сайгон считает, что проблемы с дефицитом пехотинцев возникли из-за того, что войска «чрезмерно увлеклись» беспилотниками, и украинскими силами руководят люди «с купленными погонами», отдающие неадекватные приказы. Он добавил, что после падения Соледара и Артемовска украинские военные отказывались идти в пехоту.

«Слово „пехотинец“ стало обозначать чувака, который не смог отмазаться, у которого нет знакомств устроиться внутри армии и никакой профессии, чтобы его хранили командиры», — написал воюющий писатель.

Военнослужащий также раскритиковал возможное снижение возраста мобилизации.