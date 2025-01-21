55 украинских беспилотников сбили над Россией ночью
Минувшей ночью над шестью российским регионами уничтожили 55 дронов противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Их перехватили с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).
22 беспилотника ликвидировали над Брянской областью, 12 — над Ростовской областью, десять — над Смоленской областью, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Саратовской областью, один — над Курской областью.
Также 20 января ВСУ пытались атаковать Татарстан дронами. Средства ПВО сбили два беспилотника противника.