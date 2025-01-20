Минобороны: 2 беспилотника ВСУ уничтожили над территорией Татарстана

сегодня в 11:45

Утром в понедельник Украина снова пыталась атаковать Татарстан дронами, средства ПВО в небе над регионом сбили два вражеских беспилотника, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Представители киевского режима пытались атаковать территорию республики в период с 6:00 до 7:00, но российские военные сорвали преступные планы противника. Силы ПВО успешно отразили попытку нанести удары.

Известно, что ВСУ намеревались нанести удар по промышленным объектам.

Власти Казани сообщили, что обломок одного из украинских дронов нашли возле жилого дома в черте города. Спецслужбы оперативно проверили объект и сделали заключение, что он не представляет опасности для горожан.