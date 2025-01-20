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Обломок украинского БПЛА нашли рядом с домом в Казани

В понедельник утром у дома, расположенного на улице Можайского в Казани, был обнаружен упавший обломок дрона, сообщили в мэрии города.

Сотрудники спецслужб провели проверку детали — опасности взрыва нет, жизням граждан ничего не угрожает. Находиться в доме и на прилегающей территории безопасно.

В понедельник украинская сторона атаковала Казань при помощи беспилотников. Средства ПВО отработали по целям, они ликвидированы. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Целями для ударов были выбраны промпредприятия Республики Татарстан. По ним ВСУ пытались ударить с помощью дронов-камикадзе «Лютый».