Власти: беспилотники ВСУ пытались атаковать промышленные предприятия Татарстана

Утром 20 января украинские беспилотники пытались атаковать промышленные предприятия Татарстана. В результате все дроны были уничтожены, сообщили в официальном сообществе республики в Telegram-канале .

Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов получает всю необходимую информацию о происшествии. Все предприятия продолжают работу в штатном режиме.

За ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили в небе над страной 31 украинский беспилотник. 14 БПЛА уничтожили в Брянской, 6 — в Калужской, по 3 — в Белгородской и Курской областях. По 2 беспилотника сбили в Рязанской и Орловской областях, еще 1 — в небе над Татарстаном.