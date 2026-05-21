3 человека погибли при атаке дрона на тепловоз в Брянской области

На ж/д станции Унеча в Брянской области под атаку беспилотника попал маневровый тепловоз, погибли три человека, сообщает пресс-служба РЖД.

«Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 г. р., помощник машиниста Вячеслав Харитончик (отец) 1978 г. р., осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик (сын) 2007 г. р.», — говорится в сообщении.

У Кожанова остались пять детей, а у Харитончика-старшего — несовершеннолетняя дочь.

РЖД сделает все, чтобы оказать семьям необходимую поддержку и помочь пережить утрату.

Как добавил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, украинцы атаковали город Унеча с помощью дрона-камикадзе. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

«Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны», — подчеркнул Ковальчук.

