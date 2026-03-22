сегодня в 08:38

25 украинских беспилотников ликвидировали над РФ этой ночью

Минувшей ночью над девятью регионам России и Черным морем перехватили 25 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Аппараты сбили с помощью дежурных средств ПВО.

БПЛА противника уничтожили над Московским регионом, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областями и Черным морем.

Ранее мирный житель был ранен в Шебекине Белгородской области из-за атаки беспилотника на автомобиль.

