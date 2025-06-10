25 тыс банок кваса отправили из Красногорска в зону СВО

Партия охватит 12 передовых направлений. Этот груз гуманитарной помощи — благодарность за ту сложную миссию, которую выполняют сегодня военнослужащие России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красногорска.

Чаще всего на передовой необходимы расходные материалы для техники — комплектующие для дронов или запчасти для них, которые можно напечатать на 3D-принтерах. Также есть запросы на квадроциклы, мототехнику и санитарные автомобили.

«Я считаю долг каждого гражданина Российской Федерации помогать своей Родине. Как молодой предприниматель, помогаю гуманитарной помощью, например, сегодня передаем квас. Считаю, что это такой напиток с очень положительными эмоциями у людей и, надеюсь, что наша сегодняшняя помощь даст немного надежды и счастья нашим бойцам», — сказал учредитель группы компаний «Вексель» Алексей Шефлер.

Передача гуманитарной помощи — это, в первую очередь, проявление заботы о наших защитниках. В такие моменты важно помнить, что каждый вклад, даже самый маленький, помогает в общем деле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.